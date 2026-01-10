Познахте ли я? Днес има рожден ден

Днес стотици фенове разпространяват снимки с всенародната любимка Тони Димитрова, която на 10 януари празнува рожден ден.

Социалната мрежа фейсбук буквално е залята от фотоси, които потребителите си правят PR по съседство с талантливата бургаска певица, оприличавана с Бони Тейлър, пише "Флагман".

Един старите журналисти на града – Любомир Перчемлиев, който от години живее в столицата, е решил обаче да ни е покаже в самото начало на кариерата й – през 1998 година, когато БНР пуска за пръв път нейна песен в национален ефир.

„Веднъж се обича, веднъж се живее“ е абсолютен хит около рождения й ден, когато навършва 36 години и гостува в студиото на Перчемлиев – „Рефлекс“ по Канал 0.

Тогава Тони е едно разкошно сладурче, което през цялото време се усмихва от екрана, но вече е станала популярна толкова, колкото и предходни гости на публициста Перчемлиев – тогавашният кмет Йоан Костадинов, областният управител Христин Петков, току-що избраният за общински лидер на БСП Стойко Танков.

