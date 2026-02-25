Второ самоубийство разтърси Холивуд

След като актьорът Робърт Карадайн се самоуби по-рано тази седмица, втора трагедия разтърси Холивуд. Дъщерята на големия комик Мартин Шорт – Катрин Хартли Шорт, е открита мъртва в дома си. Тя е отнела живота си, като е била намерена със "самонанесена" огнестрелна рана.

В официално изявление семейството на комедийна легенда изрази своята огромна скръб: „С дълбока скръб потвърждаваме кончината на Катрин Хартли Шорт. Семейство Шорт е съкрушено от тази загуба и моли за уединение в този момент. Катрин беше обичана от всички и ще бъде запомнена със светлината и радостта, които донесе на света“.

Въпреки че е дъщеря на холивудска звезда, Катрин избира път далеч от светлините на прожекторите, посвещавайки се на психичното здраве. Тя е лицензиран клиничен социален работник с частна практика и работи на непълен работен ден в клиниката Amae Health. Там тя предоставя услуги за работа с общността, групи за семейна подкрепа и психотерапия.

