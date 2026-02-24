Нов пробив! Втори български роман, номиниран за "Букър"

Романът на Рене Карабаш "Остайница" влезе в дългия списък с номинациите за международната награда "Букър", съобщава сайтът на престижния литературен приз, цитиран от БТА.

Това е вторият български роман, попаднал в списъка с номинираните, след "Времеубежище" на Георги Господинов в превод на Анджела Родел, който спечели наградата през 2023 година.

Рене Карабаш е творческият псведоним на българската писателка Ирена Иванова. Романът ѝ "Остайница" (She Who Remains) е преведен на английски език от Изидора Анжел.

Рене Карабаш е родена през 1989 г. Тя е поет, писател, сценарист и драматург. Основател и организатор е на академията за писатели "Заешка дупка".

За романа си "Остайница" получава националната литературна награда "Елиас Канети", номинация за Роман на годината от Националния дарителски фонд "13 века България" и литературна награда "Перото".

Романът е преведен на 15 езика, като бразилското му издание го превръща в първия български роман, който излиза в тази южноамериканска страна.

В края на 2023 г. Мари Врина-Николов печели с превода си на "Остайница" на френски Наградата на френския PEN клуб. Същата година английският превод на Изидора Анжел е отличен с наградата Gulf Coast Translation Prize в САЩ, а в началото на 2025 г. - с престижната награда HEIM на американския PEN клуб.

Романът е номиниран и за шведската литературна награда Prisma. "Остайница" е включен в класацията "21 най-добри предстоящи книги на 2026" на Service 95, литературния книжен клуб на изпълнителката Дуа Липа.

