Плачков много се ядоса: Това ли е културата в България – пърформанси с голи хора?!

"От години дъвчем, че има проблем с плащанията към културния сектор, тъй като изобщо нямаме национална стратегия, няма идеи въз основа на които да има плащания. От години се бавят плащанията към културата, към театрите, а от друга страна имаме театри, в които има необосновано раздут щат, който обърква цялата система. Има театри, в които играят основно 7-8 човека, а на щат се водят още 15 души. Липсата на публика също оказва влияние. Но не трябва да занимаваме публиката с тези въпроси, а официално избрания министър. Служебният министър, г-н Найден Тодоров, сега ще се опита да гаси някакви пожари, но той може да няма да има време да изработи дългосрочна стратегия", коментира Веселин Плачков пред Нова.

"За да се направи нещо, премиерът трябва да има отношение към културата, иначе започва едно дълго убеждаване, че ние сме нужни на обществото. Трябва да имаме стратегия, която да определи за какво ни е нужна тази култура. Истината е, че на много места виждам как се харчат пари за културни проекти, от които няма абсолютно никакъв смисъл", посочи още той.

Той се възмути и по друга тема. "Ако се харчат пари за пиеси и филми, които развращават поколенията, показват нисък морал – защо държавата финансира такива неща? Затова трябва да има стратегия. В някои държави не едно, а по няколко министерства участват в този процес. Например един от нашумелите през последните години холивудски филм, заснет изцяло в малко италианско градче, се оказа, че там имат стратегия да привлекат големи холивудски продукции, които да снимат в малки италиански райони и така да се разчува из целия свят за тези места. В това участват не само културното министерство, но и това на туризма и то със санкция на държавата. При нас обаче няма такива идеи. Ние тук финансираме филми за мутри, пърформанси с голи хора, които правят някакви странни неща. Натам ли трябва да вървят парите за култура от данъците на хората?! , коментира той.

