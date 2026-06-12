Плачков много се ядоса: Това ли е културата в България – пърформанси с голи хора?!
Трябва ни национална стратегия
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Трябва ни национална стратегия
Двойката предприема решителна стъпка в дългогодишната си връзка
Един пример за истинска любов
Певицата направи на пух и прах тези, които предпочитат българското море пред гръцкото
Ако някой ми гласува доверие, ще съм благодарен, каза актьорът
Той е шестият български актьор, влязъл в образа на Левски
Хубаво е да се знае, че са необходими около 10тина дни за да не сме заразни и да пазим другите, каза певицата
Страх ме е да се ваксинирам, споделя певицата
Наскоро се завъртяха слухове за евентуален крах в отношенията им
Актьорът има бъбречни проблеми след боледуване
Било им скъпо
Актьорът не бил съгласен с някои от горещите моменти в сценария
Звездната двойка остана без участия и мина на заеми
Арт двойката кръсти първата си обща дъщеря
Актьорът с пост във фейсбук за култовия сериал "Пътят на честта"
Засечена в бутик за сватбени рокли, Попова се оправдала, че само разглежда ;)
Прочутият актьор черпи с премиера на книгата, писана от балдъзата му
Топактьорът разкри нови таланти на снимачната площадка на "Роза дамасцена" Веселин Плачков развъртя меч като истински древен войн от земите на прадед...
Сценаристката и продуцент на "Роза дамасцена" Мария Лалева се метна на един от конете от ордата на багатурите
Веско мръзна в река и се срещна с глигани на снимките за "Роза дамасцена" Веселин Плачков диша във врата на Лео ди Каприо, който се би с мечка и оцел...