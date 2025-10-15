Огромна радост за Веселин Плачков и Мариана Попова

Веселин Плачков призна - ще има сватба с Мариана Попова! Макар и актьорът да не се е разписвал в гражданското с поп звездата, това изобщо не е пречка на обичта им, взаимната подкрепа и отглеждането и възпитанието на двете дъщери, едната от които е плод на връзката на певицата с първия й мъж.

"В интерес на истината аз подарих брачна халка на Мариана още преди 7 години. И тя я прие. Но тогава не сме се замисляли за сватба. Приоритет ни бяха други неща", коментира пред "България Днес" актьорът.

Като модерни хора, а и творчески натури екранният Левски и изпълнителката на "Чуй" не са следвали сляпо наложените в обществото ни условности. И за двамата най-голямата ценност е любовта, а узаконяването й е просто формалност. От известно време обаче Плачков е променил разбирането си за брака. И е вече "узрял" двамата с любимата му жена да вдигнат сватба. Кога точно ще е събитието, все още няма яснота.

