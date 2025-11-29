Жител с потресаващи думи за голям наш град!

Пловдивчанин изказа доста интересно мнение по повод информацията от Общината озаглавена "Описаха Пловдив като рая на земята, всичко е цветя и рози", пише Пловдив 24



Ето и какво мисли по този повод един жител на града:



Като човек, живеещ в Пловдив, бих казал, че града е тотален кенеф. Не знам кое е “рая на земята". Затворените булеварди, тези с дупките, или тези, които, докато асфалтират втората половина - първата пак е за ремонт. Или рай е "Смирненски" - където възникна нов град, но със старите улици, без паркоместа, паркове, детски градини и канализация, а само сгради.



Или рай са новите гета в "Тракия" и в североизточната част, където “комшу" наричаш 1500 човека едновременно. Или може би рай е липсата на паркоместа навсякъде? Или рай е "Остромила" - там, където и улици няма между сградите?



Или не, чакай, раят трябва да е "Капана" - място, където сульо и пульо донесоха по 3 различни стола, намерени до коша за боклук, кръстиха ги “модерни кафенета" и продават коктейли в картонена чашка за 24 лева… Не знам…"

