Жител с потресаващи думи за голям наш град!
Доста сериозна ирониа и атака по Пловдив
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Доста сериозна ирониа и атака по Пловдив
След като човекът просто се оплакал
Милирдерите също са много
МВР със спешни проверки
Твърде интересно изказване
Местен жител с коронавирус избяга от болница в Стара Загора и се прибра у дома си
Благоевградчанин отнесе глоба от 7000 лева заради нападение и счупена ръка на опонент. Това постанови Районен съд - Благоевград, решението може да се...
49-годишният Иво Кацарски, който е единственият жител на кюстендилското гранично село Брест изгоря в къщата си, съобщиха от полицията. Сигналът на тел...
Няма нито един болен жител на област Кърджали, който да е в критично положение. Това обявиха зам.-министрите на здравеопазването д-р Адам Персенски и...