Българският премиер Андрей Гюров свиква Съвета по сигурността към Министерски съвет в 13 часа заради ситуацията в Близкия изток, съобщава bTV.

Проф. Владимир Чуков коментира пред медията, че според редица международни агенции конфликтът вече е навлязъл в открита фаза.

„Нещата стигнаха до логически край на продължилите с месеци преговори. Очевидно разговорите в Маскат и Женева не доведоха до удовлетворителен резултат“, заяви той.

По думите му подобна „червена лампа“ е светнала още преди дни, когато е имало атаки срещу ключови институции в Иран, включително обекти, свързани със сигурността.

Проф. Чуков заяви, че в медиите вече се е обсъждал сценарий, при който Израел нанася първи удар, а след евентуален ответен отговор от Техеран САЩ се включват по-активно.

„Все още сме в началото на военните операции. Не е ясно дали става дума за ограничен удар или за по-мащабна операция“, каза той.

Според експерта към момента няма данни за пълно разгръщане на американския военен потенциал в региона, въпреки засиленото присъствие на съюзнически сили в близост до Иран.

