Израел и Иран заключиха небето. На ход е операция Ревът на лъва

Израел затвори въздушното си пространство за граждански полети след нападението срещу Иран в събота сутринта, според съобщения в израелските медии.

Информационната агенция „Тасним“, която е свързана с Корпуса на гвардейците на ислямската революция, съобщава, че въздушното пространство на Иран също е затворено.

Затова и МВнР препрупреди българите да напуснат страната. "Впечатляващо е как всички пътнически самолети в момента напускат Ирак, над Израел и Иран вече е пусто. Само един полет над Ирак на път за Атина...", съобщават очевидци. Над 30 са ударите към момента в столицата Техеран и други места в страната.

Съобщава се, че е ударена и резиденцията на президента.

Израел обяви, че името на новата операция срещу Иран ще бъде „Ревът на лъва“, според кабинета на министър-председателя.

Това име следва операцията в 12-дневната война през юни, която Израел нарече „Надигащият се лъв“. И двата са метафора от Библията.

Израел се събуди тази сутрин във война с Иран за втори път за по-малко от година, припомня BBC, всички медии следят развитието на ситуацията и публикуват различни моменти и акценти.

Плажовете на Тел Авив са до голяма степен празни тази уикенд сутрин, докато градът чака отговора на Иран. Спомените са пресни тук за иранските балистични ракети, падащи върху жилищни блокове по време на 12-дневната война миналия юни.

Собствената противовъздушна отбрана на Иран беше силно изчерпана в тази война, а ключовите му ядрени обекти бяха силно повредени. Вътрешните протести и отслабването на неговите прокси милиции в региона го направиха изключително уязвим.

Но когато Израел вижда възможност да удари регионалния си враг, слабостта на Иран може да се превърне в причина той да реагира по-силно, отколкото в миналото.

Израелци в цялата страна чакат, се казва в най-прясната публикация по темата.

