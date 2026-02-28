Стана ясна целта на първите удари срещу Техеран

Първата съвместна вълна от удари срещу Иран е имала ясно формулирана цел - поразяване на възможно най-много висши ръководители още в началния етап на операцията. Това съобщиха трима израелски служители по сигурността, запознати със планирането на атаките. Според тях е разчитано на елемент на изненада, който да позволи достигане до ключови фигури от управлението. Разчетът бил, че след първите удари защитата около тях ще бъде значително засилена.

По думите на източниците стратегията напомня на действията от юни миналата година, когато също е търсен внезапен ефект. Планиращите операцията са преценили, че ако целта е елиминиране на високопоставени представители на режима, това трябва да стане в първата вълна. След нея вероятността лидерите да бъдат укрити и преместени в защитени локации нараства рязко.

Ирански държавни и близки до властта медии съобщиха за мощни експлозии в квартал Пастьор в Техеран - зона със засилена охрана, където се намира комплексът с резиденцията и кабинета на върховния лидер аятолах Али Хаменей. Агенция Фарс информира, че най-малко 7 ракети са ударили района.

Информация за щети или пострадали към момента не бе официално потвърдена от иранските власти. Самият факт, че атаката е засегнала един от най-защитените райони в столицата, подчертава мащаба на операцията и риска от допълнителна ескалация.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com