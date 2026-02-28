Иран отвърна. Експлозии в Израел и Близкия Изток

Експлозии разтърсиха Израел, след като Иран отвърна на започнатата срещу него военна операция. Тел Авив задейства системите си за противовъздушна отбрана и засега няма яснота дали има поразени цели. Съобщава се за експлозии в Кувейт, Катар, Саудитска Арабия и Обединени арабски емирства. Ройтерс предава за силна експлозия в столицата на ОАЕ - Абу Даби. Бахрейн потвърди, че щабът на Пети флот на Военноморските сили на САЩ е бил ударен, съобщава "Ал Джазира".

Базата, разположена в Бахрейн, е ключов елемент от американското военно присъствие в региона и координира операции в Персийския залив, Червено море и части от Индийския океан. Към момента няма официална информация за мащаба на щетите или евентуални жертви.

Сред атакуваните цели е авиобазата "Ал Удеит" в Катар (Al Udeid Air Base) - най-голямото американско военно съоръжение в Близкия изток и ключов команден център за въздушни операции.

Под удар е попаднала и базата "Ал Салем" в Кувейт (Al Salem Air Base), използвана от американските военновъздушни сили за логистика и разполагане на изтребители и разузнавателни платформи.

В ОАЕ е атакувана авиобазата Ал Дафра (Al Dhafra Air Base), където са разположени американски бойни самолети, безпилотни системи и средства за противовъздушна отбрана.

Агенция АФП съобщава за експлозии в столицата на Саудитска Арабия - Рияд. "Ал Джазира" предава за чути взривове в Дубай.

Израелската армия съобщи, че ще използва наличните отбранителни средства за прехващане на ракети.

Революционна гвардия на Иран официално потвърди, че е изстреляла ракети и безпилотни летателни апарати към израелска територия в отговор на съвместната военна операция на САЩ и Израел.

