Урсула с извънреден коментар за войната в Иран

Развитието в Иран е силно обезпокоително. Поддържаме тесен контакт с нашите партньори в региона. Това коментира председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, предаде БНТ.

Тя заяви още:

"Потвърждаваме непоколебимия си ангажимент за опазване на регионалната сигурност и стабилност.

Осигуряването на ядрената безопасност и предотвратяването на всякакви действия, които биха могли допълнително да ескалират напрежението или да подкопаят глобалния режим за неразпространение, е от решаващо значение.

Европейският съюз прие обширни санкции в отговор на действията на кървавия режим на Иран и Корпуса на гвардейците на ислямската революция и последователно насърчава дипломатическите усилия, насочени към справяне с ядрените и балистичните програми чрез договорено решение.

В тясна координация с държавите- членки на ЕС ще предприемем всички необходими стъпки, за да гарантираме, че гражданите на ЕС в региона могат да разчитат на нашата пълна подкрепа.

Призоваваме всички страни да проявяват максимална сдържаност, да защитават цивилното население и да спазват изцяло международното право."

