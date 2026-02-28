Москва с първа реакция за операцията срещу Иран

Властите на САЩ за пореден път показаха истинското си лице, като започнаха атака срещу Иран. Това заяви заместник-председателят на Съвета за сигурност на Руската федерация Дмитрий Медведев. Той бе първият виден политик от Москва, коментирал нападението.

„Миротворецът за пореден път показа лицето си. Всички преговори с Иран бяха прикритие. Никой не се съмняваше в това. Никой не искаше да се договаря за нищо“, написа той в канала си в Мах.

Припомняме, че днес сутринта Израел и САЩ нанесоха превантивни ракетни удари по Иран, а малко по-късно президентът на САЩ Доналд Тръмп потвърди, че американските въоръжени сили са започнали „мащабна бойна операция” срещу иранския режим.

Израел обяви и извънредно положение. На територията на цялата страна отекнаха сирени. Властите обявиха, че така наречената „проактивна тревога” цели да подготви хората за евентуални ракети, които биха могли да бъдат изстреляни към Израел.

По думите на израелски представители операцията е била планирана в продължение на месеци, а датата на започването ѝ е била определена преди няколко седмици.

Отговорът на Иран не закъсня. Техеран изскреля балистични ракети към израел и американските бази в Близкия изток.

Израелските отбранителни сили (IDF) съобщиха, че са засекли ракети, изстреляни от Иран към територията на Държавата Израел. "Асошиейтед прес" съобщава за експлозии в северната част на страната.

Ескалацията идва на фона на засиленото напрежение между Иран и Съединените щати заради ядрената програма на Техеран.

През тази седмица президентът Доналд Тръмп заяви, че Иран разработва ракети, които „скоро могат да достигнат“ територията на САЩ. В речта си за състоянието на съюза той подчерта, че ще попречи на „номер едно спонсора на тероризма“ да се сдобие с ядрено оръжие.

