Полетите спряха. Войната приземи самолетите

Редица авиокомпании, сред които и "България Еър", анулираха полетите си до и от страни в Близкия изток след като Израел и САЩ започнаха операция "Епичен гняв" срещу Иран.

"България Еър" съобщи на интернет страницата си, че поради извънредната ситуация в Близкия Изток е получено официално съобщение от летищните власти в Израел и всички полети на авиокомпанията до и от Тел Авив са анулирани до 2 март включително. Отмяната на полетите се дължи на ескалацията на напрежението между Израел и Иран тази сутрин и последвалото затваряне на въздушното пространство над Израел за граждански полети.

Всички пътници от полети FB571/2 и FB573/4 от и до Тел Авив, планирани за изпълнение до 2 март включително, ще бъдат уведомени своевременно.

"Уиз еър" също съобщи, че във връзка с последната ескалация на ситуацията със сигурността в Иран, преустановява всички свои полети от и до Израел, Дубай, Абу Даби и Аман. Мярката влиза в сила незабавно и ще продължи до 7 март включително.

Авиокомпанията следи отблизо развитието на събитията и поддържа постоянен контакт с местните и международните власти, агенциите за авиационна безопасност, органите за сигурност и съответните правителствени институции. Оперативните решения ще бъдат подлагани на постоянен анализ, като полетното разписание може да бъде допълнително коригирано в зависимост от развитието на ситуацията.

Безопасността и сигурността на нашите пътници, екипаж и флотилия остава най-висок приоритет за "Уиз еър". Осъзнаваме евентуалното неудобство, което тези промени могат да причинят, и благодарим на нашите пътници за проявеното разбиране. Пътниците със засегнати резервации ще бъдат потърсени директно и ще получат подробна информация относно възможните опции пред тях, е посочено в съобщението на авиокомпанията.

Турският национален авиопревозвач "Търкиш еърлайнс" ("Turkish Airlines") обяви, че спира полетите си до Ливан, Сирия, Ирак, Иран и Йордания до 2 март, след като някои от страните в Близкия изток затвориха въздушното си пространство. Полетите на "Търкиш еърлайнс" до Катар, Кувейт, Бахрейн, Обединените арабски емирства и Оман пък са отменени само за днешния ден.

Германската авиокомпания "Луфтханза" (Lufthansa) също обяви, че преустановява всички полети до и от Тел Авив, Бейрут и Оман до 7 март, както и полетите до и от Дубай в събота и неделя, съобщиха световните агенции.

"Ер Франс - Ка Ел Ем" (Air France-KLM) също отмени полетите до и от Тел Авив и Бейрут, насрочени за събота. Нидерланската авиокомпания "Ка Ел Ем" (KLM), част от групата, отмени полета от Амстердам до Тел Авив, планиран за събота, като планира да спре да изпълнява този маршрут.

Отменен е и днешен полет на японския превозвач "Джапан Еърлайнс" (Japan Airlines) от Токио до Доха, както и обратен полет на 1 март, съобщи Никей.

Британската авиокомпания "Върджин Атлантик Еъруейс" (Virgin Atlantic Airways) заяви, че временно ще избягва иракското въздушно пространство, което ще доведе до някои пренасочвания и отмяна на един от полетите ѝ днес.

Междувременно данни на уебсайта за проследяване на въздушния трафик "ФлайтРадар 24" (FlightRadar24) сочат, че днес не се извършват полети над въздушното пространство над Иран и Ирак.

