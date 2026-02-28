Българското външно с кризисен щаб заради войната срещу Иран

Министерството на външните работи обяви, че е в постоянен контакт със българските граждани в Иран и Израел и ще съдейства за тяхното безопасно извеждане при необходимост. В позиция, публикувана на сайта на ведомството, се посочва, че действията ще се координират със съюзници и партньори. Външното министерство следи развитието на конфликта в 24-часов режим. По разпореждане на министър Нейнски е създаден Кризисен щаб.

В изявлението се отбелязва, че САЩ и Израел са започнали пълномащабни военни действия срещу режима на аятолах Али Хаменей в Иран. Според МВнР в настоящата ситуация е важно България ясно да формулира своята позиция и да аргументира защо тя е в интерес на българските граждани.

Като част от мотивите се посочва атентатът на летище „Сарафово“ от 18 юли 2012 г., при който загинаха петима души, а 38 бяха ранени. В позицията се подчертава още, че през годините Иран системно е подкрепял руската политика и е оказвал съдействие на Кремъл във войната срещу Украйна. Акцент се поставя и върху вътрешната политика на Техеран, включително репресиите срещу жени и протестиращи. Припомня се случаят от 2022 г., когато 22-годишна жена почина след задържане от полицията заради нарушаване на правилата за облекло.

Министерството заявява, че българският интерес е свързан със предотвратяване на разпространението на радикален ислям, който може да доведе до терористични актове на територията на страната. Подчертава се и необходимостта от недопускане на несправедливо злепоставяне на мирните мюсюлмани в България, които допринасят за обществото. В документа се посочва също, че подкрепата за Русия и нейната политика представлява фактор от значение за националната сигурност.

От МВнР съобщиха, че поддържат постоянна връзка с българските дипломатически мисии в региона и работят в координация със международни партньори. Приоритет остава сигурността на българските граждани и готовността за бързи действия при влошаване на обстановката.

