Джей Ди Ванс отряза спекулациите за дълга война в Близкия изток

Вицепрезидентът на Доналд Тръмп - Джей Ди Ванс, заяви в интервю за в. "Вашингтон пост", че няма вероятност евентуален удар по Иран да въвлече САЩ в продължителна война в региона. Той подчерта, че сценарий за дългогодишен конфликт в Близкия изток не стои на масата. По думите му Вашингтон предпочита дипломатическия път. Изходът обаче ще зависи от действията и позициите на Техеран.

"Що се отнася до идеята, че ще бъдем въвлечени във война в Близкия изток години наред, няма шанс това да се случи“, заяви Ванс. Той допълни, че "всички ние предпочитаме варианта на дипломацията“, като уточни, че "наистина зависи какво правят и какво казват иранците“.

Вчера в Женева се проведе третият кръг от преговори между Техеран и Вашингтон с посредничеството на Оман по темата за иранската ядрена програма. Преди разговорите Ванс каза пред телевизия "Фокс Нюз", че президентът Доналд Тръмп продължава да залага на дипломатическо решение.

След непреките срещи в Швейцария иранският външен министър Абас Арагчи определи разговорите като "най-интензивните“ досега и заяви, че е отбелязан "напредък“. По думите му диалогът ще продължи в понеделник, като на този етап перспективите за споразумение са "по-сериозни от преди“.

