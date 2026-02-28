Сирени вият в Израел! Ирански ракети летят натам

Първите предупреждения за входящи ракети в Израел прозвучаха в събота сутринта, приблизително два часа след като САЩ и Израел започнаха удари срещу цели в Иран. Израелското Командване за вътрешния фронт изпрати спешни известия директно до мобилните телефони на гражданите с предупреждение, че в следващите минути се очакват сирени и че трябва незабавно да се потърси защитено пространство.

Израелската армия съобщи, че е засякла ракети, изстреляни от иранска територия към Израел. „В момента израелските военновъздушни сили действат за прихващане и поразяване на заплахите, където е необходимо, за да бъдат отстранени“, се посочва в изявление на Израелските отбранителни сили. Оттам подчертаха, че отбраната „не е херметична“ и призоваха населението стриктно да спазва указанията на службите за сигурност.

Какво се знае за иранските ракети

В свое видеообръщение след ударите президентът на САЩ Доналд Тръмп повтори твърдение, което направи и по-рано през седмицата - че Иран е разработил ракети, способни да застрашат Европа и американски бази зад граница, и че в близко бъдеще може да разполага със средства за достигане на територията на САЩ.

Три източника, запознати със разузнавателни доклади, обаче посочиха, че американските разузнавателни служби не разполагат с данни, които да потвърждават твърдението, че Иран е на прага да притежава ракета с обсег до континенталната част на Съединените щати.

Според Агенцията за военно разузнаване на САЩ Иран разполага със средства за изстрелване на космически апарати, които при определени условия биха могли да бъдат използвани за разработване на междуконтинентална балистична ракета с военен потенциал до 2035 г., ако Техеран реши да следва подобна програма.

Иранските държавни медии твърдят, че страната развива ракета с капацитет да достигне американска територия. Експертът по ракетни технологии Джефри Люис от Института за международни изследвания „Мидълбъри“ в Калифорния коментира, че оценката на американската агенция изглежда „твърде консервативна“, тъй като от 2013 г. Иран работи съвместно със Северна Корея по разработването на двигатели, използвани в няколко поколения севернокорейски междуконтинентални балистични ракети. По думите му тези оръжия вече имат обсег, способен да достигне Съединените щати.

