Пада ли режимът в Иран. Професор обясни

Израел нанесе превантивни удари по цели в Техеран, централната и източната част на Иран, като в операцията официално се включиха и Съединените щати. В ефира на „Събуди се” по NOVA проф. Владимир Чуков заяви, че ситуацията е достигнала „до кокал” и прогнозира, че мащабната акция цели ликвидиране на иранския режим.

Според проф. Чуков в момента сме свидетели на „серия номер 2” от 12-дневната война, започнала през миналата година. Той подчерта, че настоящите удари са насочени към основните символи на властта и институциите в Иран. Експертът отбеляза, че дипломатическите усилия и преговорите в Женева не са дали резултат, което е довело до сегашната военна ескалация.

Проф. Чуков обърна внимание на безпрецедентното струпване на американска военна техника в региона. „Около Иран има огромна американска армада, която все още не е влязла напълно в бой. За първи път на израелска територия са базирани най-модерните американски самолети F-22”, посочи той. Експертът прогнозира, че освен въздушните удари, Израел и САЩ вероятно ще предприемат масирана кибератака, за да парализират противовъздушната отбрана на Иран.

Относно военния капацитет на Иран, проф. Чуков обясни, че след ударите през юни миналата година страната вероятно разполага с около 2 000 балистични ракети от първоначалните 3 000. „Каква е тяхната годност и какъв ще бъде ефектът от кибератаките, тепърва ще видим. Иранският режим е поставен на карта”, заяви той. По негови данни около една четвърт или една пета от иранското общество активно подкрепя настоящата власт, което прави реакцията на населението при евентуална смяна на режима трудно предвидима.

