Отказът от ваксини застрашава не само едно дете! Лекар с тежко предупреждение
Проф. Боряна Слънчева говори за връщането на опасни инфекции и за риска неваксинирани деца да заразяват бебета в собствените си семейства
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Проф. Боряна Слънчева говори за връщането на опасни инфекции и за риска неваксинирани деца да заразяват бебета в собствените си семейства
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