Отиде си виден учен, голям приятел на България

Отиде си виден учен от Азербайджан, голям приятел на България, ключова фигура за българистиката в Кавказкия регион.

Като дългогодишен ректор на Славянския университет в Баку, проф. д-р Нурлана Алиева беше чест гост на страната ни и с особен принос за културната дипломация и академичното сътрудничество между двете страни.

Университетът е основното средище в Азербайджан, където местни студенти изучават български език, история и литература.

Проф. Алиева дълги години вдъхновяваше съвместни инициативи и допринасяше за обмен на кадри с Софийския университет „Св. Климент Охридски“ и Великотърновския университет. Изнасяше поредица от лекции, посветени на българо-азербайджанските културни връзки и ролята на летните университети по българистика.

Според аpa.az, бившият ректор е починала тази сутрин след период на боледуване и здравословни проблеми, с които се е борила в последно време.

Освен с академичната си дейност и приноса към българистиката, тя беше известна фигура в обществено-политическия живот на Азербайджан и дългогодишен председател на Женския съвет на управляващата партия „Нов Азербайджан“.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com