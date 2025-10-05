Ключова среща на Желязков и Алиев. Нов енергиен коридор
Ще се увеличат доставките за азерски газ към България
Президентът на Азебайджан го получи от Тюркменистан
Русия все повече губи влияние в Кавказ
Обсъдиха сътрудничеството между двете страни в различни области от взаимен интерес
Трансатлантическото партньорство между ЕС и САЩ е трайно и е основано на общност на ценностите
Георг Георгиев е в Баку за участие в XII-я Бакински глобален форум
Ще има следващ кръг консултации между дипломатическите ведомства на двете страни
Нямаме такива планове, но не можем да кажем, че това няма да бъде предмет на обсъждане в бъдеще
Българска парламентарна делегация, водена от председателя на парламента, е на официално посещение в...
Президентът Илхам Алиев лично издигна флага