Азербайджан все повече се позиционира като ключова държава на световния кръстопът, а международното пристанище в Баку става новият огромен логистичен център за пренос на товари между Европа и Азия.

Гигантско разширение върви на морската порта, наречена коприненият мост, така че да се увеличат от 15 на 25 милиона тона товарите, които минават през него годишно, заяви премиерът Али Асадов на форум за пътя на коприната, цитиран от вестник Caspian.

Увеличава се с пет пъти и капацитета на железопътната линия Баку-Тбилиси-Карс - до 5 милиона тона.

Баку вече се превръща в център на световните транспортни маршрути, като от значение са наличието на най-големия търговски флот в Каспийско море и най-голямата товарна авиокомпания в региона.

Само за половин година пред копринения мост са минали 4 625 000 тона товари, а контейнерният оборот в пристанището надхвърля 100 хиляди TEU. Това превръща Баку в ключов хъб на международната логистика, казва Фикрет Юсифов, председател на Дружеството за международни икономически изследвания "Икономикс".

Той твърди, че американски, китайски и европейски компании вече проявяват сериозен интерес към пристанището.

Международната роля на Азербайджан от днес вече е още по- голяма. Страната се присъедини към формата на консултативните срещи на държавите от Централна Азия (известни като С5) и форматът вече е от 6 централноазиатски републики, съобщи помощникът на президента Алиев Хикмет Гаджиев.

В ерата на възраждането на търговските пътища, простиращи се от Централна Азия към Европа, Азербайджан се превърна в критична транзитна точка на логистичната карта на Евразия. А нарастващите икономически товарни потоци, променящите се реалности на регионалната сигурност и нарастващото търсене на редкоземни елементи значително увеличават стратегическото значение на Пътя на Тръмп за международен мир и просперитет (TRIPP).

В този контекст проектът TRIPP формира нова философия на транспортното взаимодействие и сътрудничество в необятното евразийско пространство. Според Ерик Руденшолд, експерт в Центъра за каспийска политика, без "Пътя на Тръмп" Средният коридор остава само една линия:

"В някои моменти натоварването вече е достигнало своя максимум. TRIPP ще удвои капацитета на този маршрут. Той ще осигури достъп до Турция и Средиземно море. Това е огромна икономическа полза за региона."

