Фойерверки убиха германски тийнейджъри в празничната нощ

Двама тийнейджъри на по 18 години са загинали в новогодишната нощ в германския град Билефелд след фатални лицеви наранявания, причинени от саморъчно изработени фойерверки. За трагичните инциденти съобщи ДПА, като се позова на информация от местната полиция.

Двата смъртни случая са станали на различни места в града, разположен в западната провинция Северен Рейн-Вестфалия. Единият младеж е загинал на място в квартал Баумхайде, докато вторият – в квартал Браке – е починал по-късно в болница, въпреки опитите на лекарите да го реанимират.

По данни на полицията използваните пиротехнически средства са били самоделни, като техният състав и начин на изработка все още се изясняват. Разследването трябва да установи дали става дума за незаконно произведени взривни вещества и как са попаднали в ръцете на младежите.

Тежки инциденти са регистрирани и в други германски градове. В Берлин около 22:30 ч. местно време петима души са били приети в болница с наранявания от фойерверки, като двама от тях са в тежко състояние.

В Лайпциг 16-годишно момиче е загубило кутрето и част от безименния си пръст, докато се е опитвало да запали нерегламентирана пиратка, съобщиха от полицията. Случаите отново поставят на дневен ред опасностите от незаконната пиротехника и рисковете, които тя носи, особено за млади хора в празничните нощи.

