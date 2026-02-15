Китай залага на Германия като двигател на Европа

В кулоарите на Мюнхенската конференция по сигурността Китай направи ясен дипломатически ход към Германия. Външният министър Ван И заяви пред германския канцлер Фридрих Мерц, че Пекин иска да издигне отношенията с Берлин на „ново равнище“. Посланието бе не просто протоколна любезност, а сигнал за активизиране на стратегическото партньорство в момент на напрежение в глобалната политика.

Нов етап в стратегическото партньорство

„Китай е готов да работи с Германия, за да подготви новия етап на високо равнище обмен, да засили прагматичното сътрудничество в различни сектори и да изведе стратегическото партньорство между Китай и Германия на ново равнище“, е заявил Ван И според китайското външно министерство.

Ден по-рано той се срещна и с германския външен министър Йохан Вадефул, като определи икономическото и търговското сътрудничество като „крайъгълен камък“ на двустранните отношения. Въпреки дългогодишните солидни търговски връзки, отношенията са подложени на напрежение заради обвинения в нелоялна конкуренция и протекционизъм.

Китай като „надежден партньор“ за Европа

В разговор с Вадефул, в който участва и френският външен министър, Ван И се опита да позиционира Китай като предвидим и стабилен партньор за Европейския съюз. Това става в момент, когато Брюксел се стреми да намали зависимостта си както от азиатския гигант, така и от все по-непредсказуемите САЩ след завръщането на Доналд Тръмп в Белия дом.

По време на срещата с Мерц китайският дипломат подкрепи Германия като „движеща сила“ в отношенията между Китай и ЕС. Той предаде и поздрави от китайското ръководство, като подчерта, че речта на канцлера на откриването на конференцията е израз на стремежа на Германия и Европа към стратегическа автономия и по-голяма самостоятелност.

Дипломатическа офанзива в Мюнхен

Ван И използва форума в Мюнхен не само за германска линия. Той се срещна и с канадската външна министърка Анита Ананд, призовавайки за „рестартиране“ на двустранното сътрудничество.

Поредицата срещи със западни лидери показва активна дипломатическа офанзива на Пекин. Китай се стреми да се представи като стабилен фактор в международните отношения в период на геополитическа турбулентност, в който Европа търси по-голяма автономия и балансирани партньорства.

