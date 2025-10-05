Дронове треснаха за втори път ключово германско летище
Пореден инцидент за по-малко от денонощие остави над 6500 пътници блокирани
По първоначални данни не е още ясно дали става дума за един или няколко дрона
Социалдемократи и християндемократи спряха устрема на крайнодесните
Строгите закони забраняват да се вдига шум през нощта и през почивните дни
Алтернатива за Германия води с 26% дял от общественото мнение
Повечето подкрепят въвеждането на още по-строги икономически санкции срещу Русия
Трабантите стигат до 13 000 евро и стават инвестиция
Над 8 милиона пенсионери са имали доходи под прага за получаване на социални помощи
Москва "разглежда Германия като ключова цел в Европа"
Разработването на модели изкуствен интелект постигна голям напредък
Ако бъдат въведени те ще засегнат най-богатите германци
Скоро консервативният кабинет ще навърши 100 дни на поста
Италианската компания е собственост на семейството на покойния бивш премиер Силвио Берлускони
Половината от дивидентите от тях напускат страната и по този начин изтича капитал
Най-голямата икономика ще става и най-голямата армия
Дългът на човек премина психологическата граница от 30 000 евро
Вдига се страшен скандал, засяга хиляди българи
Автобусът е бил международен и се е движел от Копенхаген до Виена
Българинът бил арестуван и изправен пред съдия
Засега няма данни за мотивите й, но се предполага, че жената може да е имала психически проблеми