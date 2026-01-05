Поляците напускат Германия. Защо?

За първи път от 25 години броят на поляците, напуснали Германия, надхвърли този на новодошлите, предава радиостанция RMF24.

Минус 12 068 човека е разлика между 88 388 заминаващи и 76 320 пристигащи поляци за 2025 година.

Според експертите причините са влошаващата се икономическа ситуация в Германия, случаите на дискриминация, както и нарастващата привлекателност на Полша.

В момента в Германия живеят над 860 хиляди поляци, което ги прави петата по големина група чужденци.

Общият брой на хората с полски корени се оценява на 2,2 милиона.

Поляците се считат за силно интегрирана група и важен стълб на пазара на труда, работещи в области с недостиг на персонал: грижа за възрастни, почистване, инженерство и медицина.

Според анализатори промяната в миграционната тенденция не е случайна.

От 2022 г. насам се наблюдава систематично увеличение на поляците, които се връщат в родината си.

Проучвания на Института за изследване на пазара на труда и професии показват, че поляците са по-склонни от другите да мислят за напускане, като посочват като причина влошаващата се икономика (38%), прекомерната бюрокрация (38%) и дискриминацията (17%).

Много от тях се сблъскват с пречки пред признаването на квалификации и ограничени кариерни възможности.

Експертите също подчертават намаляването на икономическата разлика между Полша и Германия. Динамично развиващата се полска икономика, растежът на заплатите и образователните възможности правят страната привлекателна за възвръщаемост.

