Общество

Такива глупаци ли сме, че да вярваме на секти?

Какво каза проф. Стоянович по болната тема

Такива глупаци ли сме, че да вярваме на секти?
21 фев 26 | 13:04
5324
Стандарт Новини

Голяма част от световното и българското население много често става жертва на заблуди. Това каза проф. Петър Стоянович в предаването "Тази събота и неделя" по БиТиВи по повод случая "Петрохан" и темата за сектите.

По думите му сектантството е религиозна идеология, а хората обичат да се подлъгват по новото, по лесните отговори.

"Човек като е по-глупавичък или малко занесен, по-лесно се лови на стръвта да бъде харесван, обичан, да бъде в общност", смята историкът. Според него в повечето случаи става дума за методи за спечелване на доверието и за зарибяване.

"И най-прекрасната идея може да се превърне в заплаха, когато се изкривят добрите намерения. Това става в момент на слабост на държавата да контролира нещата", категоричен е проф. Стоянович. Той даде за пример как пенсионерите продължават да хвърлят пари през балкона на алоизмамници.

Общественикът е на мнение, че животът е суров и обикновено в случаите със сектите се опира до пари и материални неща. Още в зората на демокрацията е имало сектанти - хора, които са раздавали разни неща.

Част от нас са склонни да нарекат секта утвърдени вероизповедания, подчерта историкът. Той призова за умереност и познаване на нещата.

7 Коментара
Против
преди 13 часа

НАЙ-ГОЛЯМАТА СЕКТА Е ХРИСТИЯНСКАТА ! КУЛТ НА ИДОЛОПОКЛОННИЦИ И ИКОНОПОКЛОННИЦИ ! НАЙ-ГОЛЯМАТА ЛЪЖА И ИЗМАМА В ИСТОРИЯТА ! ХРИСТИЯНСТВОТО Е ШАРЛАТАНСТВО, МАСОВА ИСТЕРИЯ, ПСИХОЗА И ОПИУМ, ШИЗОФРЕНИЯ !

Откажи
опетков
преди 11 часа

Казва го кретен, по-тъп и от сектант. Не коментирай неща които не разбираш, не познаваш и не те засягат.

Откажи
Антирелигиозен
преди 13 часа

НАЙ-ГОЛЕМИТЕ ГЛУПАЦИ И ТъПАНАРИ СА ХРИСТИЯНИТЕ !

Откажи
опетков
преди 11 часа

Отнася се и за теб.

Откажи
Анти
преди 13 часа

НЕ НА ХРИСТИЯНСКИЯ КУЛТ-СЕКТА !

Откажи
опетков
преди 11 часа

И за теб. Не съм фанатично вярващ християнин, но глупостта е по-опасна и от всякаква секта. И тази глупост може да навреди на здравето ви, на всичките трима.( а най-вероятно един с три ника).

Откажи
Атеист.БГ
преди 7 часа

https://web.facebook.com/groups/ateisti/?_rdc=1&amp;_rdr#

Откажи