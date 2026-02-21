Такива глупаци ли сме, че да вярваме на секти?

Голяма част от световното и българското население много често става жертва на заблуди. Това каза проф. Петър Стоянович в предаването "Тази събота и неделя" по БиТиВи по повод случая "Петрохан" и темата за сектите.

По думите му сектантството е религиозна идеология, а хората обичат да се подлъгват по новото, по лесните отговори.

"Човек като е по-глупавичък или малко занесен, по-лесно се лови на стръвта да бъде харесван, обичан, да бъде в общност", смята историкът. Според него в повечето случаи става дума за методи за спечелване на доверието и за зарибяване.

"И най-прекрасната идея може да се превърне в заплаха, когато се изкривят добрите намерения. Това става в момент на слабост на държавата да контролира нещата", категоричен е проф. Стоянович. Той даде за пример как пенсионерите продължават да хвърлят пари през балкона на алоизмамници.

Общественикът е на мнение, че животът е суров и обикновено в случаите със сектите се опира до пари и материални неща. Още в зората на демокрацията е имало сектанти - хора, които са раздавали разни неща.

Част от нас са склонни да нарекат секта утвърдени вероизповедания, подчерта историкът. Той призова за умереност и познаване на нещата.

