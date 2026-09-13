Такива глупаци ли сме, че да вярваме на секти?
Какво каза проф. Стоянович по болната тема
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Какво каза проф. Стоянович по болната тема
Лидерът на „Възраждане“ говори за организирана престъпна група и заплаха за националната сигурност
Патриарх Неофит е бил домакин на важната среща
Благоевград. Дискусия на тема "Вярата и сектите" ще се проведе днес в Югозападния университет "Неофит Рилски" - Благоевград. Срещата се организира от...