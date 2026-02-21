Учени с огромно откритие под Антарктика



Учените казват, че са пробили по-дълбоко отвсякога под Западноантарктическия леден щит, надничайки милиони години назад, за да разкрият признаци, че някога е бил, поне отчасти, открит океан.

Според международния екип от 29 изследователи, обширното пространство се очаква да съдържа достатъчно лед, за да повиши световното морско равнище с четири до пет метра.

Чрез пробиване през леда и седимента отдолу, те извлекли проби, показващи какво е било преди 23 милиона години.

Надеждата е, че чрез изучаване на това как се е топил леда в миналото на Земята, те могат да определят факторите, които са довели до отдръпването му, включително температурата на океана по това време.

Това може да помогне да се определи колко бързо ще се топи ледената покривка в бъдеще в условията на затоплящ се климат на Земята.

„Сателитните наблюдения през последните десетилетия показват, че ледената покривка губи маса с ускоряващи се темпове, но има несигурност относно повишаването на температурата, което би могло да предизвика бърза загуба на лед“, казаха те в доклад, публикуван в сряда, след първоначалните им наблюдения.

„Досега моделистите на ледени покривки са разчитали на геоложки записи от по-далечни райони“.

Те са пробили през 523 метра лед и 228 метра древни скали и кал в Crary Ice Rise на ледения шелф на Рос, съобщи екип, ръководен от Earth Sciences New Zealand, Университета Виктория в Уелингтън и Antarctica New Zealand.

Новият запис предоставя последователности от условията на околната среда във времето и директни доказателства за наличието на открит океан в този регион.

Хю Хорган, съ-ръководител на проекта от университета Виктория в Уелингтън, заяви, че първоначалните индикации са, че пробите обхващат последните 23 милиона години.

Това включва периоди, когато средните глобални температури на Земята са били значително по-високи от два градуса по Целзий спрямо прединдустриалните времена, каза Хорган.

