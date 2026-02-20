Избухна космическа война за шкембе чорбата!

Гърция отправи официална кандидатура за признание от ЮНЕСКО за шкембе чорба, възраждайки дългогодишното съперничество в „гастро-дипломацията“ между двете нации.

Чорбата е основен продукт, дълбоко вкоренен в османските кулинарни традиции, известен като „ишкембе чорбасъ“.



Известна като „патсас“ в Гърция, супата е крайъгълен камък на културата на късното хранене на Балканите и в региона на Левант.



Според съобщения в местните медии, гръцките власти са подготвили номинации за патсас и са го представили на Министерството на културата.



Ако бъде одобрено на национално ниво, заявлението ще бъде препратено към ЮНЕСКО за разглеждане съгласно рамката за нематериално културно наследство.



Това приложение съживи позната дискусия между двете съседки относно споделените храни и културната собственост.



Много ястия в Егейския басейн се приготвят по почти идентичен начин.



Турският вестник „Хабертюрк“, в статия, озаглавена „Гърция стартира инициатива за нематериалното културно наследство на шкембе“, посочва, че ястието се консумира в Турция от векове. Гастрономът Реджеп Инчекич, говорейки пред медиите, твърди, че шкембе е неразделна част от тяхната култура и гърците „никога не могат да го отнемат“, отбелязвайки, че ястието е било приготвяно от немюсюлмани по време на османския период.

Същият вестник се обръща назад към историята, заявявайки, че Евлия Челеби е описал продавачите на шкембе в Константинопол още през 17 век , докато академични изследвания потвърждават разпространението на ястието от османските дворци до популярната кухня.



Подобен дебат между Германия и Турция относно „дюнер кебап“ продължава от години, особено по отношение на стандартите, правата за именуване и културните асоциации в европейските регулаторни рамки.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com