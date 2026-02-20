Чудовищно варварство в Индия. Загина дете

Четирима души са арестувани в източния индийски щат Джаркханд, след като по-рано тази седмица майка и 10-месечният ѝ син бяха изгорени живи по подозрение, че практикуват магьосничество. Съпругът на жената също е бил нападнат и е с тежки изгаряния в болница, съобщава BBC.

Полицията съобщава, че издирва и други участници в нападението. Задържаните не са направили публични изявления.

Според Националното бюро за криминални регистри на Индия над 2500 души – предимно жени – са били убити в страната по подозрения в магьосничество в периода 2000–2016 г.

Убийството на Джйоти Синку и нейното бебе се случва само месеци след друг брутален случай в съседния щат Бихар, където петима членове на едно семейство бяха убити и по информация – също изгорени живи заради подобни обвинения.

Трагедията в Джаркханд се разиграва в махалата Кудсай – отдалечено племенно селище от около 50 глинени къщи, на 250 км от столицата на щата Ранчи. Насилието е било предшествано от слухове за внезапна смърт на добитък и заболяване на местен жител – Пустун Бируа.

Съпругата му, Джано Бируа, разказва, че се е обърнала към неформален „лечител“, каквато практика е честа в райони без достъп до лекари. Той ѝ казал, че съпругът ѝ не страда от физическо заболяване. На въпроса защо не е потърсила болнична помощ, тя отговаря: „Бедни хора сме, не беше възможно да го заведем толкова далеч.“

Междувременно в селото започнали да се разпространяват слухове, че Джйоти Синку практикува магьосничество и е виновна за болестта на мъжа. Пустун Бируа починал във вторник вечерта. Същата нощ, по думите на съпруга ѝ Колхан Синку, около дузина души – включително пет жени – нахлули в дома им и подпалили съпругата и детето му.

„Молех ги със скръстени ръце да решим въпроса в селския съвет, но не ме послушаха“, разказва той от болничното си легло.

По показанията на Колхан Синку и друг член на семейството полицията е образувала дело за убийство и престъпно сговоряване. Сформиран е специален екип за издирване на останалите участници в нападението.

От полицията заявяват, че ще организират информационни кампании в селските райони за борба със суеверията, които продължават да вземат жертви сред най-уязвимите общности.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com