„Кралят е мъртъв“: Гаф на живо разтресе британския ефир

Британска радиостанция се извини на крал Чарлз III и на слушателите си, след като по погрешка обяви смъртта на монарха заради техническа грешка.

Управителят на Radio Caroline Питър Мур съобщи в изявление, публикувано в социалните мрежи, че във вторник следобед компютърна грешка в главното студио е активирала процедурата „Смърт на монарх“ — специален протокол, който всички радиостанции във Великобритания поддържат в готовност.

„Погрешно беше съобщено, че Негово Величество кралят е починал“, заяви Мур. След съобщението радиото временно е прекъснало програмата си, както изисква протоколът, преди излъчването да бъде възстановено и да последва извинение в ефир, съобщава dariknews.bg.

„Извиняваме се на Негово Величество краля и на нашите слушатели за причиненото неудобство“, добави той.

Основано през 1964 г., Radio Caroline излъчва във Великобритания, Белгия и Нидерландия, а програмата му е достъпна и онлайн.

По време на инцидента крал Чарлз и кралица Камила са били на посещение в Белфаст, Северна Ирландия. Двамата са участвали в културно събитие в дока Томпсън — мястото, където е бил построен „Титаник“ преди първото му плаване.

Кралското семейство е посетило още дестилериите „Титаник“, както и местна благотворителна организация, насърчаваща обучението за дигитални професии. По-късно кралят и кралицата са се срещнали с политическите лидери на Северна Ирландия в замъка Хилсбъро.

Крал Чарлз, който през февруари 2024 г. обяви, че е диагностициран с рак, наскоро съобщи, че лечението му дава добри резултати и постепенно ще бъде намалено.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com