Синдикат поднесе много голяма радост на пенсионерите

КНСБ предлага максималната пенсия да се увеличава всяка година най-малко с процента, с който от 1 юли се осъвременяват всички пенсии. Целта е да не се ощетяват хората с високи доходи и дълъг осигурителен принос, посочват от синдиката, цитирани от БНР.

Организацията е изготвила пакет от мерки за пенсионната система, насочени към по-стабилно финансиране и по-ясни правила за минималните и максималните плащания. Темата беше сред акцентите на среща между министъра на труда и социалната политика Наталия Ефремова, нейния екип, работодателски и синдикални организации.

Сред основните предложения е да бъде въведен механизъм за определяне на минималната пенсия, който да бъде обвързан с минималната работна заплата. Според КНСБ така най-ниската пенсия не трябва да пада под официалната линия на бедност, а пенсионният модел ще има по-предвидима социална защита за хората с най-ниски доходи.

В анализ на синдиката се посочва, че финансирането на пенсионната система оказва сериозен натиск върху публичните финанси. Затова според КНСБ са нужни разумни мерки за стабилизиране на собствените осигурителни приходи, с които да се покриват разходите на системата в дългосрочен план.

Синдикалната позиция е, че не бива да се допуска ограничаване на социално-осигурителните права, нито отстъпление на държавата от нейните отговорности. Вместо това КНСБ настоява за укрепване на осигурителния модел, така че той да остане финансово стабилен и да изпълнява основната си функция - да гарантира доход след края на трудовия живот.

Ася Гонева от КНСБ, която е и председател на Надзорния съвет на Националния осигурителен институт, коментира, че е необходимо да бъде набелязана програма за повишаване на собствените приходи на системата. По думите ѝ трябва да се планира и повишение на осигурителните вноски.

В пакета от мерки синдикатът предлага още минималните осигурителни прагове по икономически дейности и групи професии да бъдат превърнати в минимални работни заплати за съответните дейности. КНСБ настоява и за повишаване на "тежестта" на всяка година осигурителен стаж в пенсионната формула, което би увеличило значението на по-дългия трудов принос при определянето на пенсията.

