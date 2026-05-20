Отиде си отдадения и обичан музикален продуцент

Радио Пловдив и българският ефир загубиха един от най-всеотдайните си професионалисти. След дългогодишна и вдъхновяваща кариера почина Мария Дамова, която остави незаличима следа в историята на електронната медия като забележителен музикален продуцент, тонрежисьор, автор и редактор на множество обичани предавания.

Повече от три десетилетия пълна отдаденост на ефира

Мария Дамова посвети повече от тридесет и пет години от живота си на магията на радиото, превръщайки се в символ на изключителен професионализъм и безупречен вкус за красивото. През целия си творчески път тя показваше фин усет към детайла, огромна енергия и силен дух, които вдъхновяваха всички около нея. До последния си дъх тя продължаваше да твори и да оформя музикалния облик на популярни и знакови за Радио Пловдив предавания като „Преге“, „Срещите“, „Радио Пловдив – Класик“ и „Звукът на киното“. Със своята огромна любов към занаята тя се превърна в ментор и учител за десетки млади колеги, на които всеотдайно предаде тайните на радиопрофесията.

Синовна обич и дълбока скръб от колеги и приятели

Новината за кончината ѝ предизвика вълна от тъга и признателност сред колегите и културната общност. Екипът на Радио Пловдив се сбогува с нея с думи на обич, описвайки я като човек с огромно сърце, когото всички ще уважават и помнят винаги. За загубата на голямата радиодама скърби и преподавателят по маркетинг и връзки с обществеността в Пловдивския университет Любомир Стойчев, чийто професионален път в миналото е бил тясно свързан с нея в електронната медия. Той сподели с дълбока емоция, че Мария Дамова е била сред хората, които окончателно са го влюбили в радиото и музиката, обгръщайки го с огромна грижа, приятелство и буквално майчинска обич. Паметта за нейния светъл образ и изключителен професионализъм ще остане жива в спомените на нейните ученици и на хилядите слушатели, чийто ден тя правеше по-красив с подбраната от нея музика.

