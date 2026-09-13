Трагедия сполетя Доли Партън! Всички са притеснени
Легендарната американка преживява тежък период на загуба и тъга
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Легендарната американка преживява тежък период на загуба и тъга
Отиде си дългогодишен оператор на националната телевизия
Започнах да скърбя четири години преди той да си отиде, споделя актрисата
Певецът разказва за болката от загубата на родителите си, любовта към съпругата Мария и специалния ритуал, който пази всяка вечер
Животът й бе напълно отдаден на ефира
Тъжната новина споделиха близки в публикация
Трогателните му думи събраха много коментари и съпричастност
Тя публикува своя снимка с легендарния синоптик
Актрисата пази спомена за своя любим
Принцът с емоционални думи след смъртта на свой близък приятел и съмишленик
Тепърва ще се разследва как се е стигнало до фаталния инцидент
Облечена в изцяло черен тоалет, бъдещата кралица бе мълчалива и сериозна
Неговите близки не могат да повярват
Тежка загуба за актьора
В знак на уважение, флагът на Обединеното кралство в двореца беше спуснат наполовина
Тежка загуба
Тежка загуба сполетя певицата
Почина майката на основателя на Амазон
Загубата за певицата е изключително тежка
Президентът изглеждал тъжен на поклонението