Скръб на морето. Загиналият е голям бизнесмен

Вече е ясно кой е мотористът, който вчера сутринта загина при нелепа катастрофа пред хотел "Хризантема" в Несебър.

Това е 44-годишният Цанко Гамов от Несебър.

Мъжът оставя две сирачета и съпруга с почернена душа и сърце, пълно с мъка. Трагедията в семейството е неописуема, пише Флагман.

Близките на Цанко не могат да повярват, че е загубил контрол над мотора си, предвид че бил професионален шофьор и никога не си е позволявал да фучи с висока скорост.

Припомняме, че инцидентът стана около 03.20 ч. на 24.09, като поради движение с несъобразена скорост при излизане от ляв завой, Цанко е загубил контрол над мотоциклета си "Хонда" и самокатастрофира. Несебърлията е загинал на място.

Цанко е въртял солиден бизнес по морето, но голямата му страст винаги е била моторите. Фаталният мотор дори е бил регистриран на фирмата му "Гамов ЕООД". Твърди се, че Гамов е от видните бизнесмени по морето.

Бил мениджър в хотел "Solar Central" Слънчев бряг, също така стопанисвал и туристическо бюро за отдаване на имоти под наем в Слънчев бряг. Близките му го описват като много харизматичен и мил мъж, с голямо чувство за хумор и отдаден на семейството си човек.

"Винаги ще го помня с красивата усмивка, най-добрият Шеф, Приятел и Човек с голям "Ч", пише негова приятелка в социалните мрежи.

