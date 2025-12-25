АПИ с гореща информация за снежните капани в страната

Временно е ограничено движението по път III-306 Оряхово – Селановци, информират от Агенция "Пътна инфраструктура" (АПИ). Причината е снегопочистване.

Вече е възстановено движението по път I-1 Мездра - Ботевград в района на Копяновец. За кратко пътят беше затворен заради аварирал ТИР, по информация на АПИ.

Във Враца тази сутрин снеговалежът е 5-6 см. по данни на НИМХ. Няма сигнали за нередности, посочват от Община Враца за БТА.

