Трети по зависимост сме. Ето защо

83% от децата у нас използват електронни устройства, а страната ни се нарежда на трето място по дял младежи пристрастени към социалните мрежи.

Прекомерната употреба на устройства при подрастващите крие много рискове в развитието, категорични са родители.

"Масово родителите не осъзнаваме какви могат да бъдат последствията и колко всъщност вредим на децата си", каза Стелена Русева.

Психолози наблюдават все по-трудно справяне в отглеждането на деца, ако се ограничи или забрани достъпът им до телефони и таблети.

"Можем да говорим за зависимост, ако това устройство бъде отнето от детето по някакъв начин, и тогава то проявява поведение на агресия или прави някаква криза", поясни психологът Румяна Маджарова.

Депресия, тревожност, ниско самочувствие и кибертормоз са само част от последствията, които експертите свързват с прекомерната употреба на социални мрежи.

"При използването на телефони при малките деца и тийнейджърите - допаминът много рязко се покачва и с времето все по-малко е времето, в което той е на високо ниво, а все повече се увеличава периодът, в който допаминовите нива са по-дългосрочно", допълни тя.

И ако у нас неправителствените организации са тези, които препоръчват законодателни мерки, то Гърция, Турция, Черна гора и Словения подготвят нормативни документи за ограничения на деца и младежи при ползване на социални мрежи, съобщава Bulgaria ON AIR.

