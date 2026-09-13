Непредвидима страна стана златен съюзник на Путин във войната
Черноморският износ е под обстрел, Дунав пресъхва, а жегата вече създава проблеми от Одеса до ядрените централи в Румъния и Унгария
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Черноморският износ е под обстрел, Дунав пресъхва, а жегата вече създава проблеми от Одеса до ядрените централи в Румъния и Унгария
В крайна сметка младият мъж колабира между паркирани автомобили и губи съзнание
Води до дългове и отчаяние
Почват с дрогата в ранна детска възраст
Съдия от Варна и експерт от "Отвори очи“ разкриха пред ученици в Провадия зловещата истина
Специалната стойност на откритото се определя от минералния му състав
83% от децата у нас използват електронни устройства
Ударени са и компонентите, необходими за енергийния преход
Установена е безплатна телефонна линия за повече информация и помощ
Един от приоритетите на правителството е широкообхватна реформа на службите
Премиерът се срещна със своя колега от Нидерландия
Привързаността към спиртните напитки не се определя само от общественото обкръжение
Очаква се рязък скок на зависимостите
В Китай, Холандия и САЩ вече има клиники за кибернаркомани
„Руските туристи зависят от президента на руската федерация. Пазарът с Русия е изключително зависим от това какво казва президентът на Руската федерац...
Мъжете се оказват по-податливи на зависимост от опиати, според отчет, публикуван на сайта на община Добрич. В града от 2009 г. в Центъра за психично з...
Добре че съм пристрастен и към писането, само то ме спасява, казва кралят на ужасите Преди дни Стивън Кинг говори дълго пред "Ролинг Стоунс" за живот...
Лондон. "Катастрофални последици" очакват българската армия, ако скоро не се освободи от зависимостта си от старото руско въоръжение и поддръжката му,...
Днес живеят втори живот и имат четири деца За Алиса и Пепи Пееви пиесата на живота се развива в две действия - когато се друсат до забрава из софийск...
София. Съществува връзка между зодията на човек и неговото здравословно състояние. Това обясниха астролози в сутрешния блок на Нова тв. Оказва се, че...