Ето коя е модерната дрога, която отключва лудост

"Не вярвайте, когато ви предлагат вейпове и ви уверяват, че са чисти и в тях няма забранени добавки! Няколко дръпвания могат да доведат дори до фатален край". С този смразяващ апел наказателният съдия от Варненския апелативен съд Даниела Костова се обърна към възпитаниците на ПГСС "Земя" в Провадия, предаде БТА.

Тя и Димитър Гинин от сдружение "Отвори очи" гостуваха в училището като част от образователната програма "Децата и наркотиците: истина и легенди". Пред ученици от 8-ми до 11-ти клас двамата разбиха най-опасните митове за модерните зависимости.

Капанът на "обработената" марихуана

Съдия Костова обясни, че съвременната марихуана няма нищо общо с природното растение. Докато в миналото активното вещество е било едва 3-4%, днес на пазара се разпространява продукция, изкуствено обработена с химически препарати, за да достигне концентрация над 35%.

"Това води до по-бърза и силна зависимост. При подрастващите, чието развитие не е приключило, тези вещества буквално отключват необратими психиатрични заболявания", предупреди юристът. Тя подчерта, че синтетичен тетрахидроканабинол често се добавя скрито във вейповете, без пушачите дори да подозират за огромния риск.

Илюзията на "готините"

Социалният сътрудник Димитър Гинин сподели личната си история, като призна, че е посегнал към наркотиците именно в опит да се впише в компанията и да бъде "по-готин". Той потвърди, че в практиката си вече среща случаи на тежки психични разстройства, възникнали единствено след употреба на вейп.

"Наркотиците увеличават злото в нас, ние губим ценностите си, започваме да лъжем и манипулираме семействата си. Живеем в илюзия и променяме личността си в отрицателна насока", сподели Гинин. Според него зависимите често търсят оправдание в средата, но истинската причина винаги е вътрешна - опит да се запълни емоционална липса.

Срещата в Провадия е част от мащабната кампания на съда и неправителствения сектор за превенция на употребата на психоактивни вещества сред младежите в региона.

