Благоевград след детската смърт - страх, дрога и закъснели въпроси

Трагичният инцидент в Благоевград, при който 16-годишно момиче загина след падане от петия етаж на жилищен блок, а неин връстник беше настанен с множество травми в Пирогов, постави отново тежкия въпрос за наркотиците сред учениците. Институциите подготвят мерки, насочени към превенция на употребата на дрога от деца и подрастващи.

Случаят предизвика силна обществена тревога, след като близки, ученици и експерти заговориха за среда, в която достъпът до наркотични вещества може да се окаже плашещо лесен. На преден план излизат не само контролът и наказанията, но и въпросът кой вижда първите сигнали, преди една опасност да стане необратима.

Дрогата като част от близката среда

Ученици също коментират темата след трагедията. Според Карина Терзийска, ученичка в 11-и клас, достъпът до наркотични вещества е лесен и често минава през познати, приятелски кръгове и социална среда, в която винаги се намира човек, който познава разпространител.

„Според мен достъпът до наркотични вещества е много лесен и става все по-лесен, особено ако ученикът е в подобна среда. Все някой познава някой, който ги разпространява“, разказа Карина пред БНТ.

По думите й опасността вече не е само на улицата или около училище. Тя може да стигне до децата и през онлайн комуникация, съобщения и телефонни контакти, където границата между любопитството и реалната употреба може да се окаже опасно тънка.

„Освен това друг много лесен начин, за който съм чувала, е, че дрогата може да се поръча и по телефона. Тоест един телефонен разговор и едно съобщение делят съучениците ми от получаването на тези вещества“, каза още тя.

Мълчанието в училище и страхът да се говори

Терзийска уточни, че лично тя не познава свои приятели, които употребяват наркотични вещества, и че нито тя, нито близкото й обкръжение са получавали предложения за употреба. Въпреки това според нея темата не присъства достатъчно активно в училищната среда, а разговорите по проблема са малко и често идват твърде късно.

„За съжаление аз смятам, че тази тема не се засяга достатъчно, но все пак, ако някой има нужда, съм убедена, че учителите биха били отворени да изслушат учениците. Но според мен, ако някой от учениците ги употребява, за съжаление се притеснява или го крие, а пък другите, които вече са свикнали с това, си говорят помежду си, но някак си го приемат за нещо нормално и не го приемат за опасност да разговарят с някой друг по-възрастен от тях“, допълни ученичката.

Тези думи очертават една от най-трудните части на проблема - не само наличието на наркотични вещества, а постепенното привикване към тях като към нещо, което се обсъжда между връстници, но рядко стига до възрастните. Така училището, домът и институциите могат да останат извън разговора точно когато намесата им е най-необходима.

Войната отдавна е започнала

Вчера бащата на загиналото момиче отправи емоционален призив към институциите за по-строги действия срещу разпространението на наркотици. Думите му засилиха натиска върху отговорните органи да покажат не само реакция след трагедията, но и работещи мерки за предотвратяване на следващи подобни случаи.

Общественият посредник на община Благоевград Злата Ризова заяви, че проблемът отдавна е видим, но обществото твърде дълго е отказвало да го признае в пълния му мащаб. „Войната отдавна е започнала. Просто ние се правим, че не съществува“, коментира тя.

Според Ризова една от първите възможни стъпки е да се осигурят повече безопасни пространства за децата. Тя посочи като конкретна мярка отварянето на училищните дворове през лятото, за да има места, в които подрастващите да прекарват време под по-добра среда и с по-малък риск да попаднат в опасни контакти. „Дори да успеем да отворим само училищните дворове през лятото, ще бъда много доволна“, заяви Ризова.

Сигналите, които родителите не трябва да пропускат

Психологът и педагог Елена Терзийска обърна внимание на признаците, които родителите не бива да подценяват. Според нея промени в поведението, външния вид, съня, храненето и общуването на детето могат да бъдат ранни сигнали, че нещо тревожно се случва.

„Промяна в поведението, промяна дори в лицето на детето, сън, хранене. Много е важно да познаваме приятелите на детето, да знаем какво се случва в неговия телефон. Това е от изключителна важност и значение, защото децата в момента живеят в телефоните си“, обясни тя.

По думите й доверието между родители, учители и институции е ключово, защото без него децата остават сами в среда, в която опасността може да изглежда близка, достъпна и дори нормализирана. След трагедията в Благоевград въпросът вече не е само какво ще направят институциите, а дали възрастните ще разпознаят навреме тишината, зад която едно дете може да крие страх, зависимост или чуждо влияние.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com