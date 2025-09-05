Погроми в Ботевград! Градът се вдигна

Напрежението в Ботевград отново ескалира снощи, след като стотици жители на ж.к. "Саранск" излязоха на протест срещу наркодилърите, предаде местният сайт "Балканец", цитиран от dir.bg.

Хората обявиха, че няма да допуснат повече разпространението на наркотици в Ботевград и казват твърдо "НЕ" на наркоманията.

Гневът им избухна в началото на седмицата след смъртта на 30-годишния Румен, чийто близки твърдят, че дилър му е продал дрога с фентанил. На 1 септември жандармерия и специализирани полицейски сили блокираха част от Ботевград и близкото село Трудовец, след като гневните хора нахлуха в къщата на сочения за отговорен за смъртта на младия мъж дилър и я потрошиха. А след това преобърнаха колата му и счупиха всичките й прозорци.

"Аз имах един син и за мен животът е приключил. Ако хванат Поро, ще го убия!", заяви бащата на Румен - Сашо Христов.

Ден по-късно - на 2 септември, с жители на квартал "Саранск" се срещнаха кметът на общината Иван Гавалюгов, директорът на ОДМВР-София старши комисар Тихомир Ценов, началникът на РУ-Ботевград и административният ръководител на Районна прокуратура-Ботевград Мая Големанова.

От МВР съобщиха, че е взето решение за извършване на анализ и предприемане на допълнителни мерки от всяка институция съобразно нейните компетенции, активно използване на ресурсите на медиацията и повишаване на личната ангажираност на гражданите.

Снощи обаче напрежението отново ескалира и се стигна до бой и потрошени постройки. Жителите на квартала са категорични, че няма да позволят случаят с Румен да бъде забравен и че няма да допуснат наркодилърите отново да завземат улиците на Ботевград.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com