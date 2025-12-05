Издъхна велика наша поетеса, известна в цял свят

Отиде си поетесата Ружа Велчева, съобщи синът й във Фейсбук.

"Скъпата ми майка почина днес. Бог да я прости и вечна и памет. Беше невероятен човек, който "лекари" пратиха на онзи свят доста по-рано, отколкото трябваше. Не ги мразя - жал ми е тях, че така безсъвестно си играят със съдбите на хората. Майка ми имаше в себе си още толкова много стихове и разкази, които останаха ненаписани. Проклети да са всички "политици", които ни прогониха от България, които ни разделиха с най-свидните хора! Мамо, толкова много ще ми липсваш! Дано спомените ми с теб никога не избледнеят, но обичта ми към теб е вечна!, Това написа прощално синът й Николай Колев.

Ружа Велчева е родена на 22 август 1946 г. в гр. Павликени, но от 1956 г. живее във Велико Търново. Инженер по професия и поет по душа.

Нейни стихове са преведени и публикувани в различни антологии и сайтове по света на испански, английски, френски, сръбски, украински и китайски езици.

Автор на книгите: “Синя птица” (поезия, в съавт., 1986); “Синя птица” (поезия, самостоятелна, 2000); “Полетът на кондора” (поезия, билингва, авторски превод на испански, 2002); “Любовни досиета” (роман-притча, 2003); “Пустинята на времето” (антологична пое­зия, 2006); “Благословената река на спомените” (поезия, 2009); “Не отвръщай лице, Господи!” (поезия, 2010); “Морга за изгубени души” (разкази, 2011); “Вън от Рая” (поезия, 2013); “Рая и дъгата” (детска приказка, 2014); “Нестинарка” (поетична антология, 2016); “Блажени нищите” (разкази, 2016); “Роза на брега” (разкази и роман-притча, 2018); “Америка Латина – моя любов, моя мечта” (поезия и проза, билингва – български и испански, 2019); ”На върха на иглата / En el filo de la aguja” (билингва – на български и испански, издава “La Tortuga Bulgaria”, отпечатана и разпространявана от Амазон, 2021); “Асансьор към небето” (проза, антологична, 2024); “Буревестник” (поезия, антологична, 2024), съобщават от издателство "Либра Скорп".

Носител на Първа награда за поезия в Националния конкурс “Свищовски лозници” и на юбилейния 15-ти конкурс на името на Никола Вапцаров, организиран от НЧ “Н.Вапцаров”, София, Втора награда за хайку в Международния поетичен конкурс в Мелник, Първа награда за разказ в международния литературен конкурс “Изящно перо” на Салона за българска духовност и култура, Чикаго, Първа награда за разказ и Трета награда за стихотворение в Националния литературен конкурс на НЧ “Хр. Смирненски”, София, Първа и специална награда за разказа “Щастлив на дъното” на е-сайт “Червеният ездач”, Специална награда за криминален разказ от националния конкурс на НБ “П. Р. Славейков”, Велико Търново, както и много други национални награди от различни конкурси за поезия и проза.

Носител на литературната награда Велико Търново 2009 – 2010 г. на Община Велико Търново и НОЛИ “Формула 6” за автентична поезия и цялостно творчество за книгите “Благословената река на спомените” и “Не отвръщай лице, Господи”.

Член на Световното движение “Poetas del mundo” и Лига на българските писатели в САЩ и по света. Член на Съюза на българските писатели.

