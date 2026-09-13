Изпепеляващите любови на Доре Габе
Яворов бил лудо влюбен в нея
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Яворов бил лудо влюбен в нея
Поетесата ще остане в паметта на поколения читатели със стиховете, прозата и човешката си доброта
Творбата е на скулптора Димо Бойчев
Тя е инженер по професия и поет по душа
Събитието се превърна в истински празник на словото и чувството
Тази сутрин ни напусна Божана Апостолова
Емоционална среща с Мирела Иванова и антологичната й стихосбирка „Любовите ни“ очаква старозагорци на 14 февруари 2025 г.
Излязоха с остра декларация в нейна подкрепа
За съпруга ми проф. Крикор Азарян Театърът с главна буква, означаваше всичко. Но той беше много отговорен към семейството си, към нас със сина ни, каз...
Официално откриване на къщата-музей
Поредна критика към финансовия министър
Емилиана Стоименова е поетеса
Любима авторка на децата
Отиде си голямата Лиляна Стефанова
Руският Културно-информационен център утре отдава почит на голямата поетеса Ваня Петкова. От 17 часа в малкия киносалон на "Шипка" 34 водещ ще бъде Ол...
Неочакван обрат сложи край на съдебната сага с девствената поетеса от Пловдив. 41-годишната Албена Хинкова, която заведе безпрецедентното дело, загуби...
Шепа подли хора ускориха физическия срив на Азарян, казва съпругата на големия режисьор Валентина Радинска, мъжкото момиче от града на войводите Слив...
"Лято без мъже" е разказът на поетесата Мия Фредриксен изоставена внезапно от съпруга си след трийсет години брак. Тя е принудена да преразгледа живот...
Изневерите най-много ме вдъхновяват, казва Лидия Чолакова
Русе. Русенска поетеса наръга мъж, който не харесал стиховете й. Районният съд глоби нападателката с 9000 лв. От тях 4000 лв. ще отидат в полза на дър...