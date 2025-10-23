Екатерина Гаджева представи стихосбирките „Феникс“ и „Самодива“

Родният Белоградчик посрещна с вълнение своята съгражданка Екатерина Гаджева – поетеса и директор на РИОСВ-Смолян, която за първи път представи пред местната публика своите стихосбирки „Феникс“ и „Самодива“. Събитието се превърна в истински празник на словото и чувството.

Среща с поезията и съгражданите

В Младежкия дом на Белоградчик се събраха членове на Литературен клуб „Георги Савчев“ при НЧ „Развитие – 1893 г.“, ученици и учители от СУ „Христо Ботев“, приятели и познати на авторката, както и множество почитатели на поезията. Кметът на общината Боян Минков лично приветства Екатерина Гаджева и я представи пред публиката, подчертавайки значението на подобни културни прояви за живота на града.

Две стихосбирки, една душа

Поетесата представи стихове от двете си книги, като вечерта се превърна в емоционално преживяване – не само за самата авторка, но и за всички присъстващи. Стиховете ѝ, наситени с дълбока чувствителност и уникален поглед към живота, предизвикаха топло приемане и вдъхновени реакции.

Екатерина Гаджева сподели със своите съграждани не само творбите си, но и част от душата си, разказвайки откъде черпи вдъхновение и как поезията ѝ помага да изрази най-съкровените си емоции.

Кметът Боян Минков отбеляза, че подобно литературно събитие досега не е събирало толкова голям интерес в Белоградчик, и пожела още повече такива срещи в бъдеще, които да обединяват хората чрез изкуството.

