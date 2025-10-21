Ед Шийрън изненада феновете с тази новина

Нищо, дори собствената му смърт, няма да спре Ед Шийрън да прави музика. В скорошно интервю 34-годишният изпълнител, чийто нов албум излезе на 12 септември, разкри необичаен план, който има.

Шийрън сподели, че е решил да издаде специален албум след смъртта си. Ако тя го надживее, неговата съпруга Чери Сийборн, майка на двете им деца, ще поеме задачата да го довърши. Дори вече е избрал заглавие за проекта: "Eject".

"Eject" е албум, който официално съм включил в завещанието си", казва Шийрън. "След мен Чери ще реши кои песни да чуе светът и ако утре си отида, музиката ми пак ще продължи да живее."

По думите му в този албум ще бъдат включени песни, които обхващат цялата му кариера — от 18-годишна възраст до последните му творби. През годините той и съпругата му ще решават кои парчета да влязат в него.

"Много хора вероятно ще го намерят за странно", казва още Шийрън. "Но знам, че за много от феновете ми това ще бъде нещо наистина специално и интересно."

