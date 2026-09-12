Дара разкри за следващия си албум
Българската поп звезда ще бъде сред участниците в тазгодишния фестивал Sea Dance в Бечичи, Черна гора
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Българската поп звезда ще бъде сред участниците в тазгодишния фестивал Sea Dance в Бечичи, Черна гора
Братята Лиъм и Ноел Галахър се радват на ръст в продажбите през последните седмици
"Life is a Dream" пристига на 21 август
Етно-формацията представя STOPAN на живо за първи път на 12 септември на Vidas Art Arena
Певицата се завръща с нов албум
Очаква се новият албум да излезе през юли, като неговото заглавие все още не е обявено
Албумът включва десет авторски композиции
Албумът включва десет авторски композиции
На 30 май малката сцена на Vidas Art Arena ще бъде домакин на специална вечер
2025 беше забележителна за 36-годишната изпълнителка
Групата отбелязва 40 години на сцена с ново видео на „Тъгувам по теб“, участие във фестивала PHILLGOOD и преиздаване на албуми на винил
Песента "Нощта умира сама" е дует с Боян Тодоров от предстоящият му албум
Групата обикаля България в зимно мини турне за промоцията на „Ще лъжеш ли?“
Представянето на петия албум на бандата на живо е на 28 ноември в клуб „Строежа“
Представянето на албума на живо е в Mixtape 5 на 26 ноември със специални гости Rusita & Live band
Певецът с необичаен план
Новият й албум постави рекорд
Тя е продала над 400 милиона албума по целия свят
Голяма радост за слушателите на легендарната група
Посетителите ще се насладят на акустичен концерт с песни от новия му албум