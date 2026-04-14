"Ролинг Стоунс" изненадаха феновете си с нова песен под фалшиво име

Легендарната рок група „Ролинг Стоунс“ се завърна с нова музика, представена под псевдонима The Cockroaches.

В събота, 12 април, бандата пусна първия сингъл от предстоящия си 25-и албум - „Rough and Twisted“, който излезе като лимитирано винилово издание без обозначение и се продаваше само в малък брой независими музикални магазини, съобщават издания като „Пичфорк“ и „Ен Ем И“. В момента песента не е достъпна в стрийминг платформите, но откъси могат да бъдат чути в „Инстаграм“ и „Екс“.

Критикът Уил Ходжкинсън от „Таймс“ описва парчето като типично звучащо за групата, с „запомнящ се китарен риф, енергично хармоника соло от Мик Джагър и безгрижен дух“, предава БГНЕС.

Очаква се новият албум да излезе през юли, като неговото заглавие все още не е обявено. Продуцент е носителят на „Грами“ Андрю Уот, работил с изпълнители като Пол Маккартни, Елтън Джон, Ози Озбърн, Лейди Гага, „Пърл Джем“, Джъстин Бийбър и Пост Малоун.

„Rough and Twisted“ е първото ново издание на „Ролинг Стоунс“ след албума „Hackney Diamonds“ от 2023 г., който включваше съвместната песен с Лейди Гага „Sweet Sounds of Heaven“ и видеото към „Angry“ със Сидни Суини. По информация на Ходжкинсън групата вече разполага с поне още десет готови песни за следващ албум.

Завръщането беше загатнато чрез плакати в Лондон с името The Cockroaches — псевдоним, използван още през 1977 г. за промотиране на тайни концерти. Плакатите съдържат QR код към сайт с надпис „Кои, по дяволите, са The Cockroaches“, оформен със същия шрифт като известната тениска „Кой, по дяволите, е Мик Джагър“.

Фенове, които са се регистрирали за известия чрез „УотсАп“, са получили съобщение: „Приятно ми е да се запознаем. Надявам се да отгатнете името ми“ — реплика от песента „Sympathy for the Devil“ от 1968 г.

Засега не са обявени концерти, нито се планира турне.

