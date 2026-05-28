И "People" възпява DARA: Бангаранга превзе света!

И "People" - едно от най-големите и влиятелни издания за знаменитости и лайфстайл в света, помести статия за победителката от "Евровизия" DARA!

"Българската поп сензация продължава да пише музикална история със златни букви. След грандиозната си победа на Евровизия 2026 с внушителните 516 точки, 27-годишната певица вече може да се похвали и с нещо, което никой български изпълнител не е постигал досега — място в престижната класация Billboard Global 200", "People".

Хитовото парче „Bangaranga“, написано от хитмейкъра Димитрис Контопулос, дебютира в световната стрийминг класация и буквално подпали музикалните платформи по цял свят. Така DARA официално се превърна в първия български артист, пробил в глобалната Billboard класация — постижение, което звучи почти нереално за родната сцена.

Но това не е всичко. Певицата се изкачи и до 90-о място сред най-слушаните артисти в света в над 200 държави и региони само за последната седмица.

Еуфорията около успеха ѝ не стихва. На 27 май DARA публикува видео в социалните мрежи, в което подскача по дивана си, сияеща от щастие, докато вдига наздравица с чаша бяло вино към феновете си.

От финала на Евровизия насам профилите ѝ са истински празник без пауза — срещи с „феновете от първия ден“, кадри зад кулисите, посещения в „Гласът на България“, разговори за Евровизия 2027 с министър-председателя и дори кадри от полети веднага след победата.

И докато светът танцува на „Bangaranga“, един въпрос продължава да вълнува всички: какво всъщност означава думата?

В Instagram DARA разкрива, че „Bangaranga“ е вдъхновена от древни български ритуални персонажи, за които се вярвало, че прогонват злите сили. За нея думата символизира избора на любовта пред страха, поясняват от "People".

„Това е твоето по-висше Аз, което излиза напред — по-силно от тревожността, съмнението, срама и вътрешния хаос“, обяснява певицата.

С една песен, която смесва модерен поп, етно енергия и почти митологичен заряд, DARA не просто спечели Евровизия. Тя превърна „Bangaranga“ в глобален феномен.

